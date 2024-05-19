ماجدة خيرالله تشيد بمسلسل دواعي السفر: مختلف ومفعم بالشجن

أشادت الناقدة ماجدة خيرالله، بمسلسل دواعي السفر للكاتب والمخرج محمد ناير، بعد عرض الحلقتين الأولى والثانية على منصة «WATCH IT»، والذي يجمع في بطولته كلا من الفنان أمير عيد والفنان الفلسطيني كامل الباشا.

وكتبت ماجدة عبر حسابها على «فيسبوك»: «دواعي السفر، مسلسل جميل ومختلف ومفعم بالشجن، الحلقتين الأولى والثانية، رغم قلة الأحداث إلا أنهما تأصيل ونسج للشخصيات الأساسية، كامل الباشا (القبطان إبراهيم) الذي يعيش في كم هائل من الأكاذيب يخفي إحساسه بالوحدة، حتي عن ابنته التي تعيش في الخارج، والشخصية الثانية هي (علي) أو أمير عيد، مخرج الإعلانات، الذي قرر أن ينهي حياته بعد وفاه والده، رغم التباين والاختلافات الجوهرية بين العجوز وجاره الشاب، إلا أن علاقة إنسانية واحتياج إنساني يربط بينهما، ليري كل في الآخر رفيق رحلة الحياة الذي يحتاجه».

شخصية كامل الباشا مليئة بتفاصيل إنسانية

وتابعت الناقدة الفنية: «أمير عيد يمثل وكأنه يعيش الشخصية وماينطقه وكأنه ليس حوارا مكتوبا ولكنه نابع من داخله، بساطة وثقة، وتمكن يؤهله لأدوار أكثر تعقيدا، أما الممثل الفلسطيني المخضرم كامل الباشا، فهو يستخدم كل قدراته وموهبته وخبرته في أداء شخصية مليئة بتفاصيل إنسانية تبدو بسيطه، لكنها معقدة».

واختتمت ماجدة خيرالله: «حوار محمد ناير مؤلف المسلسل ومخرجه تلقائي غير متكلف، يقدم معلومات عن كل شخصية بأسلوب عفوي بسيط ومدهش».