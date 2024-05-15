تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل دواعي سفر.. أمير عيد يعاني من الاكتئاب

تبدأ أحداث مسلسل دواعي سفر الحلقة 1 بعنوان أكاذيب حقيقية، حول علي (أمير عيد) الذي يدخل في حالة من الاكتئاب بعد وفاة والده، حتى أنه يعود ليعيش في منزل عائلته القديم بالرغم من تهالكه، بينما يعيش في الشقة المجاورة له القبطان إبراهيم (كامل الباشا) بمفرده بعد سفر ابنته الوحيدة لتكمل تعليمها في الخارج.

وتلقي أحداث مسلسل دواعي سفر الحلقة 1 الضوء على حياة القبطان إبراهيم، الذي يتحدث مع ابنته في الهاتف ويكذب عليها في كل تفاصيل حياته بداية من أنه كان يقضي الصيف في الساحل الشمالي، وأنه يستعد في الوقت الحالي لتناول الإفطار برفقة صديقه في الخارج، أو ارتباطه بسيدة تدعى هدى، بينما هو وحيد تماما، وتخبره عن خيبة أملها وغضبها منه بسبب تهربه من زيارته لها في مكان دراستها في أستراليا ويعدها بالزيارة قريبا.

يعلم إبراهيم، ضمن أحداث مسلسل دواعي سفر الحلقة 1، أن علي هو نجل جاره القديم كمال حسني الذي ترك العمارة منذ 20 عاما، قبل أن يعود علي مرة أخرى إلى شقة والديه ليعيش فيها، وهو يعمل كمخرج إعلانات.

أحداث مسلسل دواعي سفر الحلقة الأولى

يجلس علي في منزله يحاول الانتحار يتلقى مكالمة هاتفية من شيرين زميلته في العمل، ويذهب بعد ذلك إلى قبر والده ليتحدث معه ويخبره عن محاولات انتحاره من أجل أن يكون معه، يشعر أصدقاء علي بحالته النفسية السيئة ويحولون مساعدته ولكنه يرفض أي مساعدة منذ وفاة والده.

يذهب إبراهيم إلى الدكتورة هدى (نادين) والتي قال لابنته إن تجمعه بها علاقة عاطفية، وطلب منها أن يلتقطا صورة معا لأن ابنته من معجبيها، وذلك حتى يستطيع إقناع ابنته أنه يعيش حياته بالفعل، ولكنها تعتذر وترفض طلبه لأنها لا تعرفه.

يذهب أصدقاء علي إلى منزله ويحضرون له حفلة مفاجأة بمناسبة عيد مولده، ولكنه يدخل في مشادة معهم بسبب رفضه لمساعدتهم، في الوقت نفسه يحضر القبطان إبراهيم إلى منزل علي للاحتفال بعيد ميلاده ويعرفه بنفسه لكنه يقوم بطرده من المنزل.

بينما علي يحاول الانتحار في منزله، يتلقى مكالمة هاتفية من إحدى شركات العقارات التي تأخره قليلا عن تنفيذ مهمته، وفي الوقت نفسه يسمع صوت ارتطام قوي بالأرض وعندما يخرج ليرى ما يحدث يجد جاره القبطان إبراهيم ملقى على الأرض وفي يده هاتف.

ينقل علي جاره إبراهيم إلى المستشفى، ويخبره الطبيب أن إبراهيم تعرض لذبحة صدرية خاصة أنه يعاني من قصور في الشرايين وضعف في عضلة القلب، وهو الأمر الذي لا يمنحه الكثير من الوقت.

مواعيد عرض مسلسل دواعي سفر

تعرض حلقتين من مسلسل دواعي سفر، في تمام الساعة الـ12 من صباح الأربعاء من كل أسبوع حصريا على منصة Watch It، وتدور أحداث المسلسل في 10 حلقات حول علاقة الصداقة التي تنشأ بين الشاب علي وجاره المتقدم في السن القبطان إبراهيم، ليجد كلا منهما الذي يبحث عنه في الآخر.

المسلسل من بطولة أميرعيد، كامل الباشا، أحمد غزي، نادين، أيمن الشيوي وجلا هشام، من تأليف وإخراج محمد ناير.