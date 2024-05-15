أمير عيد يكشف لـ«الوطن» تفاصيل بطولته لمسلسل «دواعي السفر» (فيديو)

قال الفنان أمير عيد، إنه تحمس لبطولة مسلسل «دواعي السفر»، وهو من أعمال منصة «WATCH IT» الأصلية، مشددًا على أن هناك اختلافا كبيرا بينه وبين مسلسل «ريفو»، الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا من قبل بجزأيه الأول والثاني.

أمير عيد يكشف تفاصيل مشاركته في مسلسل دواعي السفر

وأوضح الفنان أمير عيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجسد خلال الأحداث شخصية علي، وهو شخص يمر بأزمة كبيرة في حياته ويتساءل عن عدة أسئلة وجودية، ويفقد الإيمان بالحياة وتجمعه الصُدفة مع أشخاص آخرين يجعلونه يغير رأيه ومعتقداته.

وأضاف أمير عيد أنه يشعر بالملل في الكثير من الأحيان في بعض الأعمال المعروضة عليه لذلك يحرص على تقديم العديد من الأعمال المختلفة والقوية التي تكون هادفة للجمهور، لافتًا إلى أنه استمتع في العمل بمسلسل «دواعي السفر» سواء خلال التصوير أو بعد الانتهاء منه فالجميع كان يعمل بروح الفريق.

أبطال مسلسل دواعي السفر

ويشارك في بطولة مسلسل دواعي السفر كل من أمير عيد، كامل الباشا، أيمن الشيوي، أحمد غزي، نادين، وآخرين من إخراج محمد ناير.