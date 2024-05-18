الجمهور يعلق على أول حلقتين من مسلسل دواعي السفر على «WATCH IT».. ماذا قال؟

أشاد عدد كبير من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمسلسل «دواعي السفر» والذي جرى عرضه عبر منصة WATCH IT، وهو من أعمالها الأصلية والذي انطلق الأربعاء الماضي.

الجمهور يشيد بمسلسل دواعي السفر

وتوالت التعليقات الايجابية حول مسلسل دواعي السفر والتي جاء من بينها: «عمل مبهر وأداء راقي ومنفرد وشيك.. تحياتي لصناع مسلسل دواعي السفر أول حلقتين أحلى مما توقعت.. أول حلقتين تحفة، شكلها بداية مبشرة لمسلسل دواعي السفر»، وغيرها من تعليقات الجمهور، والتى حرصت منصة واتش ات على استعرضها من خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

قصة وأبطال مسلسل دواعي السفر

وتدور حلقات مسلسل دواعي السفر حول الصداقة ومدي أهميتها، إلى جانب تناول المشكلات النفسية وكيفية حلها، بالإضافة لدور الطب النفسي في الوقت الحالي، بعدما تنشأ علاقة صداقة بين أمير عيد وجاره والذي يجسده الفنان كامل الباشا، لتنطلق الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي.

مسلسل دواعي السفر من بطولة أمير عيد، ونادين، وكامل الباشا، وأيمن الشيوي، وأحمد غزى، وجلا هشام، ومن تأليف وإخراج محمد ناير.