علماء يلتقطون أشعة غريبة من النجوم.. ما علاقة الكائنات الفضائية؟

على مدار القرن الماضي حاول البشر إثبات وجود الكائنات الفضائية؛ لكي لا نشعر أننا وحدنا في الكون، وبالرغم من عدم ثبوت أو نفي تواجدهم، إلا أن العلماء في محاولات دائمة لمعرفة حقيقة الأمر، ولكن على ما يبدو أن مجموعة من العلماء الهنود والأمريكيين والسويديين استطاعو أن يفكوا شفرة اللغز، وفي التقرير التالي نستعرض اكتشاف بعض الباحثين دلالات لوجود كائنات أخرى خارج كوكبنا، وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

انبعاثات فضائية غريبة

كتب مجموعة من علماء الفلك الهنود والأمريكيين والسويديين في مجلة MNRAS العلمية البريطانية، أنهم لاحظوا بعد تسجيلهم لإشعاع النجوم بواسطة تليسكوبات WISE و2MASS وGaia، أن مجموعة من الجسيمات النجمية التي تمتلك مجالات دايسون، ترسل انبعاثات بكميات زائدة عن المعدل الطبيعي من الأشعة تحت الحمراء التي يمكن الوصول إليها عن طريق الأجهزة الموجودة على كوكبنا.

والمدهش في ذلك الأمر أنه من المعروف عن مجالات دايسون أنه يصعب التقاطها إلا من خلال جهود كائنات فضائية عالية ومتطورة، لذلك اعتبر هؤلاء الباحثون أن هذه الإشارات يمكن أن تنذر عن وجود كائنات فضائية هي من أرسلت تلك العلامات.

احتمالية وجود حضارات من كوكب آخر

وأرجعت مجموعة علماء الفلك أن هذه الانبعاثات قد تكون أُرسلت عن طريق حضارات خارج الأرض من كوكب آخر، واقترحت بناء مجسمات وتليسكوبات أخرى اكثر تطورًا لكشف حقيقة هذه الإشارات الزائدة عن المعدل الطبيعي.

ما المقصود بمجال دايسون؟

غلاف دايسون هو مجال هيكلي افتراضي ضخم يحيط النجوم الفضائية بالكامل ويستولي على نسبة كبيرة من الطاقة المنبعة منه، ووظيفته هو محاولة شرح كيفية حصول الحضارات الفضائية على متطلبات الطاقة الخاصة بها عندما تتجاوز هذه المتطلبات المعدل الطبيعي لها، والذي نستطيع التقاطه على الأرض، وطرحت الفكرة لأول مرة منذ نصف قرن على يد العالم الأمريكي والفيزيائي المعروف فريمان دايسون.