«الفلك الدولي» يحدد موعد أول أيام شهر ذي الحجة وعيد الأضحى 2024

توقع مركز الفلك الدولي موعد أول أيام شهر ذي الحجة 2024 وأول أيام عيد الأضحى 2024، وفقا للحسابات والدراسات الفلكية التي أجراها المعهد، موضحا أن الجمعة 7 يونيو المقبل يكون هلال ذي الحجة يمكن رؤيته بالعين المجردة وسيكون أول أيام الشهر الكريم فلكيا في الدول العربية السعودية ومصر والأردن وسوريا وغيرها من الدول، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024 يوم الأحد الموافق 16 يونيو المقبل.

موعد أول أيام عيد الأضحى 2024

وفي نفس السياق، كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، عن موعد وقفة عرفات 2024 في مصر، لافتا إلى أن السبت الموافق 15 يونيو المقبل سيكون موعدها، على أن يكون الأحد 16 أول ايام العيد، مؤكداً أن مايتم الإعلان عنه يكون وفقاً للحسابات الفلكية التي يعدها المعهد و أن الرأي النهائئ لدار الإفتاء المصرية و الممكلة العربية السعودية، نظراً لارتباط موعد العيد و الوقفة بنسك الحج الأعظم.

عيد الأضحى المبارك 2024

وشدد المعهد على أن هلال شهر ذو الحجة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 2:39 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلس يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1445 هجرياًُ الموافق 6 يونيو المقبل.