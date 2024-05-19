«جولد بيليون»: 32.4% ارتفاعا في سعر الفضة منذ بداية 2024

أعلنت مؤسسة «جولد بيليون»، أنه حال المقارنة بأداء الفضة والذهب منذ بداية عام 2024، نجد أن الفضة سجلت ضعف مكاسب الذهب تقريبًا لتصبح أحد أفضل السلع في أداءها، خلال هذا العام، وبالرغم من أن العوامل التي تؤثر على كل من الفضة والذهب واحدة تقريبًا، إلا أن الفضة استطاعت أن تحقق استفادة قصوى خلال هذا العام.

ارتفاع سعر الفضة 32% منذ 5 أشهر

وأشارت المؤسسة إلى أنه منذ بداية عام 2024 وحتى أول أمس الجمعة، ارتفع سعر الفضة بنسبة 32.4% وسجلت أعلى مستوى منذ عام 2013 عند 31.59 دولار للأونصة، بينما ارتفع الذهب خلال نفس الفترة بنسبة 17.1% فقط وسجل اعلى مستوى تاريخي عند 2431 دولار للأونصة.

وأضافت: «يتضح هذا الفارق بين أداء كل من المعدنين من خلال نسبة الذهب إلى الفضة والتي يقصد بها كمية الفضة اللازمة لشراء أونصة واحدة من الذهب، وقد تراجعت هذه النسبة خلال الأسبوع الماضي بنسبة انخفاض 8.5% لتسجل أدنى مستوى لها منذ يناير 2023 عند المستوى 76.60، وذلك بعد أن كانت هذه النسبة عند المستوى 92.1 في يناير 2024 وكانت تمثل وقتها أعلى مستوى منذ سبتمبر 2022».

كمية الفضة اللازمة لشراء أونصة واحدة من الذهب تقلصت إلى 76.6

وأوضحت أن الانخفاض الكبير في نسبة الذهب إلى الفضة، يقصد به أن كمية الفضة اللازمة لشراء أونصة واحدة من الذهب تقلصت إلى 76.6 أونصة بعد أن كانت 92.1 أونصة مطلع هذا العام.

وأعلنت الصين التي تعد أحد أكبر المستهلكين للفضة في العالم عن تحفيز نقدي ضخم من خلال بيع ما قيمته 1 تريليون يوان (138 مليار دولار) من السندات السيادية طويلة الأجل، الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع في الطلب على الفضة، وقد ارتفع سعرها بالفعل خلال الأسبوع الماضي بنسبة 11.8%.

وبالرغم من كل هذا الارتفاع الإيجابي في أداء وأسعار الفضة، نجد أنها لا تزال رخيصة نسبياً بالمقارنة مع سعر الذهب، حيث يعادل سعر 76.6 أونصة من الفضة سعر أونصة واحدة من الذهب، مما يجلها بديل استثماري أفضل لفئة عريضة من المستثمرين.