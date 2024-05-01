الحكومة توافق على إصدار عُملات تذكارية من الفضة فئة 20 و50 جنيها

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الترخيص لوزير المالية بإصدار عُملات تذكارية غير متداولة من الفضة من فئات الخمسين جنيها والعشرين جنيها، بمُناسبة مُرور 70 عاما على أول عُملة وطنية مُتداولة من إنتاج مصلحة الخزانة وسك العملة.

كما جرت الموافقة في السياق ذاته، على قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، بسكِ عُملات مُتداولة من فئات الجنيه الواحد، ونصف الجنيه بالمناسبة المشار إليها، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري للموافقة على إصدار هذه العُملات.