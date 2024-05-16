أسعار الفضة تفترب عند أعلى مستوى منذ شهر

ارتفعت الفضة فوق مستوى 29 دولارًا للأونصة، لتحوم عند أعلى مستوياتها خلال شهر واحد، إذ غذت البيانات الاقتصادية الجديدة من الولايات المتحدة الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وتباطأت معدلات التضخم السنوية والأساسية في الولايات المتحدة، بما يتماشى مع التقديرات في أبريل، في حين ارتفع المعدل الشهري أقل من المتوقع، ما هدأ بعض المخاوف بشأن ضغوط التكلفة.

سعر الفضة عالميا

ولم تتغير مبيعات التجزئة خلال هذه الفترة، ما يشير إلى ضعف الطلب الاستهلاكي، والدعوة إلى اتباع نهج أقل صرامة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وتراهن الأسواق حاليًا على فرصة تزيد عن 70% لخفض سعر الفائدة الفيدرالي في سبتمبر مقارنة بـ65% في اليوم السابق، إذ أن انخفاض الفائدة يرفع جاذبية الفضة غير الحاملة.

تاريخيًا، وصلت الفضة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.51 دولار في أبريل 2011.

سعر الفضة عالميا

وارتفعت الفضة بمقدار 5.77 دولار أمريكي/ أوقية أو 24.28% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يجرى تداول الفضة بسعر 27.04 دولار أمريكي/ أوقية بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economic على أن يتداول عند 28.77 دولار خلال 12 شهرًا.