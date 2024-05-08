انتعاش في أسعار الفضة عالميا بعد انخفاضها إلى أدنى مستوياتها

شهدت أسعار الفضة عالميا، اليوم انتعاشًا نسبيًا بعد انخفاضها إلى أدنى مستوياتها في شهر، مدفوعة بتوقعات السوق بخفض محتمل لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، في وقت لاحق من هذا العام.

وانتعشت أسعار الفضة، لتتجاوز 27 دولارًا للأوقية، بعد انخفاضها إلى أدنى مستوياتها في شهر، عند حوالي 26.3 دولارًا، الأسبوع الماضي، وذلك تماشيًا مع المعادن النفيسة الأخرى، مدفوعة بتوقعات السوق بخفض محتمل لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.

وقد عزز تقرير الوظائف الأمريكي الأخير، والذي جاء أقل من التوقعات، الاعتقادات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي، سوف يخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

أسعار الفضة عالميا

تاريخيًا، وصلت الفضة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.51 في أبريل 2011.

ارتفعت الفضة بمقدار 3.46 دولار أمريكي/ أوقية أو 14.57% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

توقعات أسعار الفضة

ومن المتوقع، أن يتم تداول الفضة بسعر 27.04 دولار أمريكي/ أوقية بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم تداوله عند 28.77 دولار خلال 12 شهرًا.