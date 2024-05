لحظات مرعبة لمرور نيزك فوق رأس امرأة في حفل موسيقي (فيديو)

خلال الساعات الأولى من ليلة أمس سقط نيزك في المنطة الفاصلة بين أسباينا والبرتغال، ليضيء سماء البلدين لكنه بشكل مرعب مر فوق حفل وظهر بشكل واضح يمر فوق رأس شابة قفزت من الخوف، وهذا الحدث الفلكي أشارت إليه عدة صحف بريطانية مثل «الإنبدندنت»، موضحة أنه لن يكون الأول وأن الأرض على موعد مع المزيد حتى يأخذ الناس حذرهم.

وبينما كانت الشابة «آني» ترقص بالقرب من حفل موسيقي في منطقة تجمع بين أسبانيا والبرتغال، مر فوق رأسها نيزك مرعب، وتحول صراخ الحماس بالحفل إلى رعب خوفا من سقوط كرة النار القادمة من الفضاء على رؤوس الحاضرين.

