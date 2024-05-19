لحظات مرعبة لمرور نيزك فوق رأس امرأة في حفل موسيقي (فيديو)

خلال الساعات الأولى من ليلة أمس سقط نيزك في المنطة الفاصلة بين أسباينا والبرتغال، ليضيء سماء البلدين لكنه بشكل مرعب مر فوق حفل وظهر بشكل واضح يمر فوق رأس شابة قفزت من الخوف، وهذا الحدث الفلكي أشارت إليه عدة صحف بريطانية مثل «الإنبدندنت»، موضحة أنه لن يكون الأول وأن الأرض على موعد مع المزيد حتى يأخذ الناس حذرهم.

لحظات مرعبة من مرور نيزك أعلى تجمع حفل موسيقى

وبينما كانت الشابة «آني» ترقص بالقرب من حفل موسيقي في منطقة تجمع بين أسبانيا والبرتغال، مر فوق رأسها نيزك مرعب، وتحول صراخ الحماس بالحفل إلى رعب خوفا من سقوط كرة النار القادمة من الفضاء على رؤوس الحاضرين.

JUST IN: Meteor spotted in the skies over Spain and Portugal.



This is insane.



Early reports claim that the blue flash could be seen darting through the night sky for hundreds of kilometers.



At the moment, it has not been confirmed if it hit the Earth’s surface however some… pic.twitter.com/PNMs2CDkW9 — Collin Rugg (@CollinRugg) May 19, 2024

وثقت «آني» وعدد من الحاضرين مشهد سقوط النيزك، وانتشر المقطع عبر منصة التدوينات القصيرة «إكس»، محققا أكثر من 5.9 مليون مشاهدة والعديد من ردود الفعل من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب أحدهم: «اعتقد بأنه في الواقع قمر صناعي وقد سقط بسبب الشمس والعاصفة المغناطيسية».

الصحف المحلية ذكرت أن الوميض الأزرق اندفع عبر سماء الليل لمئات الكيلومترات، ولم يجري التأكد ما إذا كان قد وصل إلى سطح الأرض أم لا، لكن بعض التقارير تقول إنه ربما سقط بالقرب من بلدة كاسترو داير أو بالقرب من بلدة بينهيرو.

أكثر من 70 نيزك يضرب الأرض

النيزك الذي سقط على الأرض منذ ساعات من نوع Lyrid؛ كانت ذروته بين يومي 21 و22 أبريل، وهناك قرابة 70 نيزك من نوع Geminids قادمة للأرض وتعد أكبر زخة للنيازك خلال العام، وتتدفق طوال الليل بمعدل 75 نيزكًا في الساعة في ذروتها، وفق موقع«almanac» المتخصص في رصد الفضاء.