راغب علامة يوجّه رسالة خاصة لنجله خالد في عيد ميلاده: أنت رفيقي

وجّه الفنان راغب علامة رسالة إلى نجله خالد بمناسبة عيد ميلاده، حيث نشر مجموعة من الصور جمعت بينهما في مراحل عمرية مختلفة عبر حسابه الشخصي «فيس بوك».

رسالة راغب علامة لنجله خالد

وعلق راغب علامة على الصور قائلا: « كل يوم بمر بشوف فيك الصديق والسند. أنت مش بس ابني أنت رفيقي وأنا فخور بكل إنجازاتك»، وتوالت عليه التعليقات من أجل تهنئته بعيد ميلاده.

آخر أعمال الفنان راغب علامة

أصدر راغب علامة كليب أغنيته الجديدة «التِّقيل تِقيل»، والتي حققت مليون و200 ألف مشاهدة بعد 3 أسابيع من طرحها على يوتيوب، وهي من كلمات أحمد حسن راؤل، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل، وأخرجت الكليب الجديد الذي صُوّر في العاصمة اللبنانيّة بيروت، المخرجة فرح علامة التي تربطها بالسوبر ستار علاقة قرابة عائليّة.

وتعدّ هذه الأغنية باكورة أعمال هذا الصيف الذي انتهى السوبر ستار من تسجيلها ومن المتوقّع أن يصدرها الواحدة تلو الأخرى بشكل منفرد.