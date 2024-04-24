أحمد زعيم يكشف تفاصيل تعاونه مع راغب علامة في 2024

أعرب النجم المطرب والملحن أحمد زعيم، عن سعادته بتعاونه الجديد مع السوبر ستار راغب علامة، من خلال الأغنية الجديدة التي تحمل عنوان «التقيل تقيل»، والتي من المتوقّع صدورها خلال الأيّام القليلة المقبلة على اليوتيوب، وجميع المنصّات الإلكترونيّة.

وقال زعيم في بيان صحفي إن أغنية «التقيل تقيل» التي لحنها هي من كلمات أحمد راؤول، وتوزيع موسيقى أحمد عادل وميكس وماستر أمير محروس، وهي باللهجة المصرية تتغزل بالحبيب ورقي صفاته وأفعاله، وتعتبر هذه الأغنية ثاني تعاون بين زعيم وبين الفنان راغب علامة، حيث كان أول تعاون بينهما منذ أكثر من عام فى أغنية «تعاليلى» كلمات محمد عاطف وتوزيع توما.

وكشف زعيم عن مفاجأة اخرى وتعتبر هي التعاون الثالث بينه وبين راغب علامة من خلال أغنية جديدة سيتم طرحها في الصيف المقبل، حيث قال: «إن شاء الله في الصيف هيكون فيه تعاون آخر وعمل مفاجأة في الكلمات والتوزيع بعتبرها من الأغاني أو التجارب الجديدة عليا، وعلى الفنان راغب علامة لأنه فنان ذكي وبيفكر دائما يقدم الجديد ليه ولجمهوره، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وتوزيع عمرو عبدالفتاح، وأضاف زعيم أنا كملحن وعلى المستوى الشخصي عاشق للفنان راغب علامة ولصوته ولفنه وتجمعنا صداقة».

يذكر أن الفنان أحمد زعيم كانت آخر ألحانه، منذ ثلاثة أشهر، مع النجم وائل جسار في أغنية «كل وعد»، والتي حققت نجاحا كبيرا وتصدرت التريند فترة طويلة، من كلمات رفيق نجيب وتوزيع وسام عبد المنعم، أما آخر أعماله الغنائية كانت أغنية «يا عراف» التي جمعت بين أحمد زعيم وأحمد سعد ومروان نوردو، وكانت من ألحان أحمد زعيم وكلمات محمد الفقي وتوزيع توما.