رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

راغب علامة يصدر فيديو كليب أغنيته الجديدة «التقيل تقيل» (فيديو)

كتب:

أحمد شعراني
11:09 م | الخميس 25 أبريل 2024
راغب علامة

راغب علامة

أصدر راغب علامة كليبه وأغنيته الجديدة «التِّقيل تِقيل» من كلمات أحمد حسن راؤل، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل.

وتمثّلت المفاجأة التي وعد بها السوبر ستار راغب علامة جمهوره في العمل الجديد باختيار الممثّلة اللبنانيّة زينة مكّي بطلةً للكليب، إعجاباً منه بموهبتها وأدائها التي تعد بمستقبل لامع في عالم التمثيل.

وأخرجت الكليب الجديد الذي صُوّر في العاصمة اللبنانيّة بيروت، المخرجة فرح علامة التي تربطها بالسوبر ستار علاقة قرابة عائليّة.

وتعدّ هذه الأغنية باكورة أعمال هذا الصيف الذي انتهى السوبر ستار من تسجيلها ومن المتوقّع أن يصدرها الواحدة تلو الأخرى بشكل منفرد ليستمتع بها جمهوره العريض.

اقرأ المزيد:

أحمد زعيم يكشف تفاصيل تعاونه مع راغب علامة في 2024

راغب علامة يستأنف نشاطه الفني.. ويحيي حفل ليلة رأس السنة في البحرين

راغب علامة يلغي حفلات رأس السنة في كندا بسبب العدوان على لبنان وغزة

راغب علامة يتضامن مع الشعب الفلسطيني: «يارب ساعدهم»

راغب علامة: الأمم المتحدة لا تستطيع تأمين هدنة إنسانية في غزة
بقلم أحمد شعراني