راغب علامة يصدر فيديو كليب أغنيته الجديدة «التقيل تقيل» (فيديو)

أصدر راغب علامة كليبه وأغنيته الجديدة «التِّقيل تِقيل» من كلمات أحمد حسن راؤل، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل.

وتمثّلت المفاجأة التي وعد بها السوبر ستار راغب علامة جمهوره في العمل الجديد باختيار الممثّلة اللبنانيّة زينة مكّي بطلةً للكليب، إعجاباً منه بموهبتها وأدائها التي تعد بمستقبل لامع في عالم التمثيل.

وأخرجت الكليب الجديد الذي صُوّر في العاصمة اللبنانيّة بيروت، المخرجة فرح علامة التي تربطها بالسوبر ستار علاقة قرابة عائليّة.

وتعدّ هذه الأغنية باكورة أعمال هذا الصيف الذي انتهى السوبر ستار من تسجيلها ومن المتوقّع أن يصدرها الواحدة تلو الأخرى بشكل منفرد ليستمتع بها جمهوره العريض.