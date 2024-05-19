محافظ بورسعيد يستعرض الفرص الاستثمارية مع وفد المستثمرين العرب

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، وفدًا من المستثمرين العرب، خلال زيارتهم لمحافظة بورسعيد؛ لمناقشة واستعراض فرص الاستثمار الواعدة ببورسعيد بما يساهم في إقامة المشروعات المتنوعة التي تدعم خطة التطوير والتنمية داخل محافظة بورسعيد.

شركاء النجاح فيلم في بورسعيد

ورحب محافظ بورسعيد بالوفد على أرض بورسعيد، أعقبها عرض فيلم تسجيلي بعنوان «شركاء النجاح» يوضح إنجازات محافظة بورسعيد في مختلف القطاعات.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أنّ بورسعيد تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدة مجالات مختلفة، وتستوعب العديد من فرص للاستثمار، مشيرًا إلى أن تعدد الحوافز الاستثمارية والموقع المميز لبورسعيد ساهم في زيادة الفرص الاستثمارية.

%12 من حجم التجارة العالمية تمر ببورسعيد

وقال محافظ بورسعيد، إنّ أكثر من 12% من حجم التجارة العالمية يمر بمحافظة بورسعيد لموقعها المتميز، حيث تتوسط 3 قارات، لافتا إلى أنّ مصانع الملابس بالمحافظة تصدر 54% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة.

وأوضح محافظ بورسعيد أنّ الدولة المصرية أولت لمحافظة بورسعيد اهتماما خاصا، وأصبحت تسير بخطى ثابتة نحو التنمية المستدامة، متطرقًا للحديث عن قوانين وحوافز الاستثمار التي تتمتع بها بورسعيد، والتي تؤهلها لتصبح نقطة جذب لمختلف الاستثمارات حول العالم.

وتطرق اللواء عادل الغضبان إلى مميزات ومقومات شرق بورسعيد، والتي تضم أكبر ميناء للحاويات في الشرق الأوسط، وكذلك أكبر منطقة صناعية وأكبر منطقة لوجستية، وأصبحت تشمل كل المقومات والمميزات التي تجعلها مركز للتجارة العالمية، وخاصة أن الميناء يجاوره المنطقة الصناعية واللوجستية.

واستعرض المحافظ جهود وإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد في كافة المجالات، متناولا الحديث حول الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة ببورسعيد، وخطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة على أرض بورسعيد .