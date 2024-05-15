محافظ بورسعيد يطمئن على سير امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الأول

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الأربعاء، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمدرسة القناة الإعدادية بنين، وحرص المحافظ على التأكد من مدى ارتباط الأسئلة بالكتاب المدرسي، كما وجه عددا من الأسئلة للطلاب للتعرف على مدى سهولة أو صعوبة الامتحان، وارتباطه بما جاء في المراجعات النهائية بالقوافل التعليمية، مؤكدا أن الطالب الذي يعتمد على مذاكرة الكتاب المدرسي يستطيع أن يحصل على الدرجات النهائية في الامتحان.

وأكد محافظ بورسعيد، أن برنامج المراجعات النهائية المجانية حقق نجاحا وإقبالا كبيرا من الطلاب، في مقرات الثانوية بنات والخلفاء الراشدين، وذلك في إطار خطة المحافظة للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، للابتعاد عن الدروس الخصوصية، وتوفير الوقت والجهد للطالب.

دور المدرسة في بناء شخصية الطالب

وأشار «الغضبان» إلى أهمية دور المدرسة في بناء شخصية للطالب مع البيت، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بملف تطوير التعليم، وذلك لتنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل، لافتا أن بورسعيد حققت معدلات غير مسبوقة في مجال تطوير التعليم على كافة المستويات كما جرى النهوض بالعملية التعليمية لتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب في المدارس يسهم في إثراء العملية التعليمية.

مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية

وخلال حواره مع الطلاب، قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الهدف الرئيسي من مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية هي عودة الدور الرائد للمدرسة والمعلم في التربية و التعليم، مشيرا أن منذ البدء في مواجهة هذه الظاهرة كان هناك العديد من التحديات.