أستاذ هندسة طرق يشيد باختيار «شرق بورسعيد» ضمن أفضل 10 مواني عالميا

كشف عبدالله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق، تفاصيل خطة وزارة النقل لتطوير المواني خلال الفترة الراهنة، وخاصة خطة تطوير ميناء شرق بورسعيد.

مصر تتفوق في بناء وتطوير المواني

وأوضح أستاذ هندسة الطرق، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير مقدمي برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أنّ الدولة المصرية تفوقت في بناء وتطوير العديد من المواني خلال الفترة الماضية، نتيجة ما تتمتع به من إمكانات كبيرة في المنطقة العربية، فضلًا عن الخدمات التي تُقدّمها في مجال خدمات النقل البحري.

تجربة مصر في مجال النقل البحري يصعب تكرارها

وتابع أستاذ هندسة الطرق بأنّ تجربة مصر في مجال النقل البحري يصعب تكرارها في دول أخرى نتيجة الموقع الاستراتيجي المهم الذي تتمتع به مصر في المنطقة، مشيدا بحصول ميناء شرق بورسعيد على المرتبة العاشرة في قائمة أفضل المواني على مستوى العالم، معلقًا: «سبق مواني كبيرة في إنجلترا وأمريكا».

ونوّه أستاذ هندسة الطرق، خلال حديثه، بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة النقل في تطوير المواني البحرية، والتي تتضمن تعميق المواني وزيادة طول الغاطس وبناء أرصفة متخصصة للحاويات، وبناء محطات متعددة الأغراض في الإسكندرية والسخنة وغيرها.