وزير التعليم العالي يبحث مع جامعة إكستر البريطانية تبادل الخبرات العلمية

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بوفد جامعة إكستر البريطانية، والذي يضم كل من البروفيسور ريتشارد فوليت نائب رئيس الجامعة، وبيتر كلاك رئيس الشراكات العالمية بالجامعة بمقر المكتب الثقافي بلندن، وذلك على هامش المُشاركة في فعاليات المُنتدى العالمي للتعليم الذي سيشهد حضور وزراء التربية والتعليم العالي من مختلف دول العالم.

عُمق العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا

وأكد وزير التعليم العالي على عُمق العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا، مُثمنًا زيادة التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التعليم الجامعي، مشيرا إلى أهمية تبادل الخبرات العلمية بين الجامعات المصرية ونظيراتها البريطانية؛ لتعزيز الخبرات بين الجانبين.

وقال عاشور إن مصر شهدت طفرة كبيرة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، لافتًا إلى أنه جرى تنفيذ العديد من المشروعات بالجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجية والأهلية، وأفرع الجامعات الدولية بالإضافة إلى الأكاديميات والمعاهد، فضلا عن التطوير المُستمر للجامعات القائمة، والارتقاء بمكانة الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، والتطوير المُستمر للمناهج الدراسية.

وأشار إلى اهتمام الدولة المصرية بملف إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية المرموقة دوليًا في مصر، كأحد الروافد الجديدة والمتميزة التي تتيح فرص للحصول على تعليم عالٍ بمستوى دولي من خلال شراكات عالمية مع كُبرى الجامعات الدولية على أرض مصر، بما يُسهم في الارتقاء بالمنظومتين التعليمية والبحثية.

تبادل العلوم والمعرفة

ولفت الوزير إلى أن التعاون مع جامعة إكستر البريطانية يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية الوزارة لتشجيع الجامعات الأعلى تصنيفًا على مستوى العالم للتعاون مع الجامعات المصرية، مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية، وتبادل العلوم والمعرفة، وتعزيز فرص الحصول على تعليم أجنبي متميز والحصول على شهادات دولية من الجامعة الأم، فضلا عن المُساهمة في جذب الطلاب الوافدين من الدول المُحيطة؛ للاستفادة من توافر فُرص التعليم الأجنبي بجمهورية مصر العربية.