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«الصحة»: المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل تستهدف 3 ملايين مواطن

كتب:

مريم الخطري
11:06 ص | الأحد 19 مايو 2024
حسام عبدالغفار

حسام عبدالغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن التأمين الصحي الشامل مشروع لا يقوم على الدولة فقط، بل يحتاج إلى تكاتف من كل المؤسسات المعنية، مشيرة إلى أنه تم دعوة القطاع الخاص، للعمل في هذا المشروع الضخم الذي ينعكس على صحة المواطن.

خدمات لأكثر من 3 ملايين مواطن 

وجاء ذلك خلال مشاركة وزارة الصحة والسكان في فعاليات المؤتمر المنعقد الآن من قبل هيئة الرقابة الصحية؛ للاطلاع على آخر مستجدات التأمين الصحي الشامل والدروس المستفادة من المرحلة الأولى لانطلاقه في المحافظات المشمولة بهذه المرحلة.

محافظات المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل ستقدم خدمات لأكثر من 3 ملايين مواطن، موضحة أن محافظات المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل سيتم تطبيقها في بعض المحافظات ذات الكثافة العالية، وتضمن كفر الشيخ ودمياط والمنيا وشمال سيناء.

ولفتت إلى أن المرحلة الأولى والثانية للتأمين الصحي الشامل ستشمل تغطية من 14 لـ20 مليون مواطن، مؤكدا التسرع في تطبيق التأمين الصحي الشامل غير مطلوب لسبب مهم وهو ضمان استمرار التطبيق بتقديم الخدمة ذات جودة عالية والحرص علي رضاء المنتفعين.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.