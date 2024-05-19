القمر الصناعي «مصر سات 2» يلتقط صورا عالية الدقة للعاصمة الإدارية الجديدة

نشرت وكالة الفضاء المصرية، أحدث صور عالية الدقة للعاصمة الإدارية الجديدة، التقطها القمر الصناعي «مصر سات 2»، إذ تمثل طفرة تقنية ورؤية مستقبلية تسهم في دفع عجلة التنمية والابتكار في مصر والعالم العربي.

وكالة الفضاء المصرية تنشر صورا للعاصمة الإدارية

أوضحت وكالة الفضاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن هذه الصور أكثر من مجرد لقطات فضائية، فهي أدوات حيوية تستخدم في مجالات عديدة، مثل الزراعة، وإدارة الموارد الطبيعية، والتخطيط العمراني، ومراقبة البيئة، وتوفير البيانات الدقيقة لصناع القرار.

وأضافت: «مع كل صورة جديدة نتلقاها، نفتح نافذة جديدة على عالمنا، نرى من خلالها تفاصيل لم يكن بالإمكان رصدها من قبل، ومن هذا المنطلق، نعدكم بتزويدكم بأحدث الصور الدورية التي تكشف عن دقة البيانات، مما يدعم مختلف القطاعات الحيوية ويساعد في بناء مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية - الحي الإداري بالعاصمة الإدارية - المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية - قناة السويس - الأهرامات».

رسم خريطة جديدة لمستقبل مصر

ونوهت وكالة الفضاء المصرية، إلى أنها تهتم بالجمع بين العلم والتكنولوجيا لرسم خريطة جديدة لمستقبل مصر والعالم بأسره، مختتمة: «في كل صورة قصة، وفي كل بيكسل بيانات تثري حياتنا ومعرفتنا، واستمتعوا برؤية الأرض كما لم تروها من قبل، عبر القمر الصناعي مصر سات 2».