رئيس شركة العاصمة الإدارية يوضح أماكن انتظار السيارات الكهربائية

قال المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن التشغيل التجريبي للسيارات الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة يستمر لمدة شهر وبعدها يتم تقييم التجربة والوقوف على كل نقاط القوى والضعف، موضحًا أن التاكسي يشمل كل مناطق العاصمة الإدارية، وسيتم تشغيل كل سيارات المرحلة الأولى التي يصل عددها إلى 145 سيارة طبقا لمعدلات الاستخدام.

أماكن انتظار السيارات الكهربائية في العاصمة الإدارية الجديدة

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم توفير أكثر من مكان انتظار السيارات الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة منهم اثنين على سبيل المثال في الحي الحكومي، ومحطة مدينة الفنون والثقافة، فضلًا عن توفير محطات الشحن في كل العاصمة الإدارية.

وقت تشغيل السيارات الكهربائية

وعن وقت تشغيل السيارات الكهربائية، أكد المهندس خالد عباس أن التشغيل يكون من بداية اليوم حتى نهايته وطبقا لمعدلات الاستخدام فيما بعد قد يتم التشغيل طوال فترة ال 24 ساعة.

ونوه إلى وجود خطة للتوسع في هذه النوعية من السيارات بالقاهرة الكبرى وليس العاصمة الإدارية فقط، مؤكدًا أنها تقدم خدمات متميزة ومزودة بوسائل أمان عالية.