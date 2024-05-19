وزير الإسكان: مصر سوق واعدة للاستثمار العقاري

شارك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر «العقار وصناعة التنمية»، بحضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال، والمطورين العقاريين، لمناقشة تحديات القطاع العقاري المحلي، والعقبات التي تقف في طريق تصدير العقار.

و أكد الجزار، أنّ مصر سوقا واعدة للاستثمار العقاري والفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، نظرا لما تشهده منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي من نهضة عمرانية وحضارية غير مسبوقة، مضيفا: «لدينا قطاعا متميزا للتشييد والبناء، سواءً في إنشاء المدن الجديدة خاصة مدن الجيل الرابع، أو مشروعات النقل والطرق القومية والبنية التحتية، وتطوير المناطق العشوائية، وغيرها من المشروعات المتنوعة»، مشيرا إلى أنّ قطاع الاستثمار العقاري والتشييد والبناء، قاطرة التنمية في مصر، إضافة إلى أنّه القطاع الأكثر توليدا لفرص العمل.

وأضاف أنّ شركات المقاولات المصرية سواء شركات القطاع الخاص، أو العام، تكونت لديها خبرة كبيرة لتنفيذ مختلف مشروعات التنمية العمرانية سواء في إنتاج مواد البناء المختلفة، وقدرات الكوادر البشرية، وحجم المعدات والعمالة المدربة على أعلى مستوى، وتلك الشركات أصبحت قادرة على تنفيذ مختلف المشروعات داخل الدولة المصرية وخارجها.