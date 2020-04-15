"إسكان النواب" توصي بحل مشكلات شركات الاستثمار العقارى

قال تقرير صادر عن لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة، حول مستجدات فيروس كورونا ودور الحكومة في التعامل مع عدد من الملفات المهمة، إن اللجنة نظرت بعض الشكاوى الواردة من بعض الشركات العاملة في قطاع الاستثمار العقاري وتطويره، والتي تطالب بوقف سداد التزاماتها للجهات المختلفة.

وأكد التقرير البرلماني، الذي جرى إرسال نسخة منه إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أنه بعد الدراسة، أوصت اللجنة بضرورة تضافر جميع الجهود من المواطنين والقطاع الخاص لمواجهة الأزمة، واستمرار وفاء جميع القطاعات بالتزاماتها المالية دون إبطاء.

ويشار إلى أن اللجنة البرلمانية كانت قد قامت أمس، بزيارة إلى عدد من مواقع العاصمة الإدارية للتعرف على الإجراءات الاحترازية التي جرى اتخاذها لتأمين العمال من الإصابة بفيروس كورونا.