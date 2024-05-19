«الزراعة»: الدولة تبذل جهودا كبيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي المستدام

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إنّ الدولة وضعت قطاع الزراعة على رأس أولوياتها، حيث لم تضخ مشروعات كبيرة في الزراعة فقط، بل تبنت إصلاحا هيكليا للقطاع بأكمله، بهدف زيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي المستدام.

قطاع الزراعة

وأضاف «القرش» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي»، أنّ مصر وضعت مجموعة من التعديلات التشريعية، حيث وضعت قانونا لمنظمة الزراعة التعاقدية، وقانونا للزراعة العضوية، إضافة إلى إصدار لوائح تنفيذية خاصة بها، وكل هذه الأدوات نفذتها الدولة المصرية بشكل تشريعي إلى جانب المشروعات التي أنشاتها بهدف التوسع في المساحات الزراعية.

وتابعت أنّ مصر اتخذت خطوات جادة في ملف الزراعة منذ عام 2014، ظهرت نتائجها عام 2020 من خلال بعض الأزمات مثل كورونا وأثرها على حركة التجارة العالمية، والحرب الروسية الأوكرونية، وكل الأزمات الدولية التي تابعتها، مشيرا إلى أنّ كل الأزمات أثرت على كثير من الدول بينها دول عظمى، ولكن الدولة المصرية نتيجة ما قامت به منذ عام 2014 لم يتأثر قطاع الزراعة بالأزمات العالمية.