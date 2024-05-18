«مدبولي»: نستهدف إضافة 4 ملايين فدان جديدة لتطوير قطاع الزراعة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه وسط افتتاحات متتالية بحضور الرئيس السيسي وآخرها الدلتا الجديدة، تم الإشارة إلى المشروع الضخم العملاق الخاص بالاستصلاح الزراعي والذي تتكاتف فيه جهود مصر لإضافة ما يزيد عن 4 ملايين فدان جديدة للأراضي الزراعية لتطوير القطاع.

وتابع رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، نقلته شاشة «إكسترا نيوز»: «الدولة المصرية تستثمر مئات مليارات الجنيهات لتوسيع الرقعة الزراعية لأنها كما أكد الرئيس السيسي أنها مسألة أمن قومي، فمن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره، وأننا نستهدف زراعة محاصيل نستوردها لتغطية الزيادة السكانية الكبيرة وللتصنيع الزراعي والتصدير».

وأكد: «في إطار اهتمامنا بالتصنيع، نزور مصانع للقطاع الخاص أسبوعيا ونستهدف صناعات وقطاعات بعينها وكل شغل الحكومة الشاغل هو أن ينمو القطاع طرديا على مدار الفترة المقبلة وإحداث طفرات هائلة تمكننا من تغطية احتياجات السوق المحلي وزيادة صادراتنا خلال الفترة المقبلة».