«معلومات الوزراء»: قطاع الزراعة ساهم في الناتج المحلي بنسبة 11.5% في 2022

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنّ قطاع الزراعة من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، ويعمل به نحو 18.9% من إجمالي المشتغلين في عام 2022، مشيرًا إلى أنّه ساهم في الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج بالأسعار الجارية بنسبة 11.5% عام 2021-2022.

وأضاف مركز المعلومات، خلال تقرير دوافع الاهتمام بالزراعة الذكية في مصر، تحت «مفهوم الزراعة الذكية»، أنّ مصر جزءٌ من العالم تشترك معه فيما يخص دوافع الاهتمام بالزراعة الذكية كآلية عصرية للتغلب على التحديات أمام تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، ومن أبرزها، محدودية الموارد المائية العذبة، ومحدودية الأراضي الزراعية، واستمرار زيادة عدد السكان.

تطويع الثورة التكنولوجية الحديثة في الأساليب الزراعية

واستعرض التقرير جهود تفعيل ممارسات الزراعة الذكية في مصر وتطبيقاتها، إذ سعت مصر لتطويع الثورة التكنولوجية الحديثة في الأساليب الزراعية عبر العديد من النماذج والتطبيقات، أبرزها تفعيل التقنيات الحديثة في المزارع والحيازات الكبيرة التي تراعي ندرة الموارد والأثر البيئي، وتطبقت في المشروعات الزراعية القومية ومن أبرزها مشروع الدلتا الجديدة، وتطويع الزراعة الذكية مع الحيازات الصغيرة، من خلال إطلاق تطبيق الزراعة الذكية بالتعاون بين وزارة الزراعة وعدد من المؤسسات المحلية والدولية المعنية، ومشروع المدارس الحقلية حيث تتعاون مصر مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»؛ لتنفيذ مشروع إنشاء مدارس المزارعين الحقلية لأصحاب الحيازات الصغيرة.

تطبيق المساعد الذكي للفلاح «هدهد» لخلق تواصل مع المزارعين

وذكر التقرير أنّ تطبيق المساعد الذكي للفلاح هدهد لخلق تواصلٍ مع المزارعين، ويتضمن كل التفاصيل والمعلومات التي تخص النشاط الزراعي، إضافة إلى منظومة كارت الفلاح، والذي يُقدّم مزايا منها سهولة الحصول على مستلزمات الإنتاج من خلال المنافذ الجديدة، وكذلك الدعم المادي أو أي مميزات يمكن أن يحصل عليها المزارع.

ميكنة منظومة الحيازة الزراعية

ومن تطبيقات الزراعة الذكية في مصر، الخريطة الزراعية الرقمية، وعملت الدولة المصرية على ميكنة منظومة الحيازة الزراعية، وبناء قاعدة بيانات للحيازات الزراعية من حيث مساحتها وموقعها ومالكيها بما يسهم في توفير المعلومات الشاملة حول المساحات المزروعة، وتحديد السياسات الزراعية الأكثر كفاءة في استهلاك المياه، وتحديد نوعية وكمية المحاصيل الزراعية وتحسين سياسة تسعيرها، ودعم الشركات الناشئة الزراعية عبر برنامج «ابتكار»؛ لدعم رواد الأعمال العاملين بالنشاط الزراعي فنيًا وماليًا؛ لتوسيع نطاق مشروعاتهم والنمو في القطاع الزراعي من خلال تمويلهم في كل مراحل الاستثمارات، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي يتم من خلالها وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية، وجذب الاستثمارات اللازمة لها من خلال تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.

مشروع تعزيز حوكمة الإنتاج المستدام للاستزراع المائي

وعدد التقرير طبيقات الزراعة الذكية منها مشروع تعزيز حوكمة الإنتاج المستدام للاستزراع المائي «2019-2021»، وتعاونت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مع منظمة «فاو» لإطلاق هذا المشروع، والذي يهدف لدعم مصر في التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية من خلال استراتيجية وطنية لصحة الحيوانات المائية، وتقديم حلول مبتكرة لتطوير التكنولوجيا في منظومة الري، إذ أنشأت وزارة الموارد المائية والري العديد من التطبيقات الرقمية لمساعدتها في تحسين إدارة مياه الري مع تفعيل استخدام مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية في تقديم حلول مبتكرة للري، مستعرضا أهم التجارب الناجحة التي حققت إنجازات ملموسة بفضل الزراعة الذكية، من أبرزها تجارب كل الصين، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية.