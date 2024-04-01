«توشكى الخير والدلتا الجديدة».. أحمد موسى يشيد بالطفرة التنموية في قطاع الزراعة

قال الإعلامي أحمد موسى، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي قاد طفرة تنموية كبيرة في المناطق الصحراوية، منها مدينة توشكى، التي تحولت إلى زراعات ومياه وأنهار، واصفًا إياها بـ«توشكى الخير».

توشكى الخير

وأضاف «موسى» خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن توشكى الآن يعمل بها آلاف العمال في مجال الزراعة، فالرئيس حولها إلى منطقة خضراء بها العديد من الزراعات.

وتابع: «دلوقتي عندنا 500 ألف فدان زراعي من محصول القمح في توشكى، وهنوصل إلى مليون فدان قمح في الفترة القريبة المقبلة».

الطفرة التنموية في الدلتا الجديدة

وأشاد أحمد موسى، بالطفرة الكبيرة في منطقة الدلتا الجديدة، والتي تضم حاليًا نحو 3.2 مليون فدان زراعي من مختلف المحاصيل.

ولفت إلى أن هذه المناطق الزراعية يتم استخدامها في زراعة المحاصيل المستهلكة في مصر، وتخفيف العمليات الاستيرادية من الخارج، والقدرة على التصدير بعد تغطية احتياجات السوق المصري.

وأردف: «من الحاجات المهمة جدًا أيضًا هو مشروع القطار الكهربائي السريع في توشكى، وربط المناطق الزراعية بالمناطق الصناعية عبر خطوط السكك الحديدية من توشكى إلى السخنة ومطروح وأسوان والدلتا وغيرها من المناطق».