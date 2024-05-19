مقتل رقيبين بجيش الاحتلال الإسرائيلي في معارك غزة

أعلن جيش الاحتلال مقتل اثنين من جنوده في معارك بقطاع غزة، مساء أمس، في ظل ارتفاع أعداد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى أكثر من من 620 جنديا منذ 7 أكتوبر 2023.

تفاصيل عن القتلى

وبحسب موقع «تايمز أوف إسرائيل»، فإن أحدث القتلى الرقيب نحمان مئير حاييم فاكنين، 20 عاماً، وهو مقاتل في لواء جفعاتي، وقتل في معركة جنوب قطاع غزة، وكذلك الرقيب نوعم بيتان، 20 عاماً، مقاتل في لواء جفعاتي، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

حرب لا تتوقف

بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليًا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 35 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.