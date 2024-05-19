كاتب صحفي: كلمة السيسي في قمة المنامة كشفت سلوك إسرائيل العدواني بغزة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إنّ زيارة العديد من مسؤولي الجمعيات الأممية وخاصة الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش، والعديد من الهيئات الدولية إلى معبر رفح، ومشاهدة المصابين والجرحى وتعطيل دخول المساعدات الإنسانية أدى إلى فضح الرواية الإسرائيلية.

الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية

وأكد خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مصر تمكنت من حشد رأي عام دولي كبير ساهم في فضح الرواية الإسرائيلية، وهو ما يُمكن إسرائيل من شن حملات إعلامية ودبلوماسية شعواء ضد الدولة المصرية مصر، موضحًا أنّ مصر انحازت إلى ضميرها الإنساني، وإخلاصها للشعب الفلسطيني مواصلا: «مصر كان يمكنها ألا تساند القضية وتحصل على مغانم من الغرب خلف ذلك، ولكنها لم تفعل لأن الأمر هنا يتعلق برفض مصر تصفية القضية الفلسطينية».

كلمة الرئيس السيسي خلال مشاركته في القمة العربية بالبحرين

ولفت إلى أن كلمة الرئيس السيسي خلال مشاركته في القمة العربية بالبحرين، كانت واضحة ومحددة للثوابت المصرية وفاضحة للسلوك الإسرائيلي العدواني تجاه الحرب على قطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل زرعت بذور تطرف وعنف في المنطقة لسنوات طويلة.