عضو بـ«النواب»: مصر عازمة على إدانة ممارسات إسرائيل أمام «العدل الدولية»

استنكر الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تعمد المسئولين الإسرائيليين نشر الادعاءات والأكاذيب بشأن مصر ودعمها للقضية الفلسطينية، مؤكّدًا أنَّ مصر عازمة على مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة الممارسات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية، وذلك بعد إعلانها الانضمام إلي جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل بشأن جرائم الإبادة التي ترتكبها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

العدوان الإسرائيلي على غزة

وقال محسب إنَّ الاحتلال الإسرائيلي يحاول تضليل العالم من خلال الادعاء بأن مصر تراجعت عن الانضمام للدعوى، في محاولة بائسة لتخفيف حجم الضغط الذي تتعرض له من جانب المجتمع الدولي، في ظل ما يرتكبه جيش الاحتلال من جرائم وانتهاكات للقانون الدولي والإنساني ضد الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أنَّ القضية الفلسطينية تأتي على رأس أولويات مصر، ومصر لن تتخلى عن الشعب الفلسطيني حتى الوصول إلى وقف نهائي لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة، واتخاذ خطوات جادة في مسار تنفيذ حل الدولتين، وإعلان قيام دولة فلسطين المستقلة وفقا للمقررات الأممية.

وجود مصر إلى جانب جنوب أفريقيا يمثل دعما معنويا كبير

وأكّد عضو مجلس النواب أنَّ وجود مصر إلى جانب جنوب أفريقيا في هذه الدعوى يمثل دعما معنويا كبيرا، فضلًا عن أنَّه تأكّيد عزلة إسرائيل الدولية، خاصة أنَّ مصر إحدى دول الجوار والأكثر احتكاكًا بالقضية الفلسطينية ولها علاقات مع جميع أطراف الأزمة، كما أنَّه يعزز موقف جنوب أفريقيا أمام المحكمة، ويؤكّد وجود حالة من الإجماع على ارتكاب الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية وبذلك يمكن محاصرته قانونيا.

وطالب المجتمع الدولي وأحرار العالم الذين خرجوا في الميادين والجامعات الأوروبية بمئات الألاف بأن يواصلوا الضغط على حكوماتهم من أجل التخلي عن تقديم الدعم السياسي والعسكري لإسرائيل، والضغط عليها لإنهاء هذه الحرب التي حصدت أرواح أكثر من 35 ألفًا و300 فلسطيني، منذ 7 أكتوبر وحتى الآن، وتجنيب منطقة الشرق الأوسط اتساع دائرة الحرب التي لن يكون تداعياتها السلبية محصورة عليها وإنما ستمتد إلي جميع دول العالم.