تفوق طلاب معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة في مسابقة دولية بأمريكا

تمكَّن عدد من الطلاب المصريين المؤَهلين من معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة، والذي أقيم بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من رفع اسم مصر عاليًا في منافسة قوية مع طلاب من جميع أنحاء العالم، وذلك خلال فعاليات مسابقة معرض «Regeneron ريجينيرون» الدولي للعلوم والهندسة، والمُقام بمدينة لوس آنجلوس بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

مشروع مُزامنة نمط حياة مرضى الكلى

وبحسب بيان مكتبة الإسكندرية، اليوم، تمكن الطالبان المصريان أدهم محمد طه، ومحمد أحمد عارف الطالبان بمدرسة المتفوقين بكفر الشيخ من الحصول على المركز الرابع عالمياً في مجال علم الطب المُتعدي، عن مشروعهما «مُزامنة نمط حياة مرضى الكلى الإسفنجية النخاعية»؛ حيث قاما باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم عملية إدارة الكشف عن المرض، ومتابعة تطوراته مما يعمل على تعزيز حياة المُصابين بما في ذلك الأطفال.

استخدام الذكاء الاصطناعي لتصنيف أنواع سرطان المبيض

كما حصل الطالبان أحمد قدري حسن، وأحمد حنفي حسن من مُحافظة كفر الشيخ على جائزة خاصة في مجال الهندسة الطبية الحيوية عن مشروع «استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مُبتكر لتصنيف أنواع سرطان المبيض»، حيث حصل كل منهما على منحة كاملة من مؤسسة الملك عبد العزيز للموهبة والإبداع؛ للدراسة في جامعة الملك عبد العزيز بالسعودية.

تفاصيل معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة

جدير بالذكر أن معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة هو معرض سنوي يقيمه مركز القبة السماوية العلمي التابع إلى قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية يهدف إلى زيادة وعي الطلاب المصريين بالأسلوب العلمي في التفكير، والمشاركة في تجربة علمية قائمة على طرح الأسئلة من خلال مشروعات علمية وهندسية يطورها

ويعرضها طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية، ويؤهل المعرض الطلاب الفائزين في مسابقاته للمشاركة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة والذي يُقام سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية.