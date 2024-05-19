رابط مجلد مفاهيم امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبتين العلمية والأدبية

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط مجلد مفاهيم امتحانات الثانوية العامة (الشعبة العلمية - الشعبة الأدبية)، التي يتسلمها الطلاب داخل اللجنة الامتحانية قبل بدء الامتحان مباشرة، والمقرر أن تنطلق يوم 10 يونيو بالمواد الغير مضافة للمجموع ويوم 22 المواد الأساسية بنظام أوبن بوك.

مجلد مفاهيم امتحانات الثانوية العامة للشعبتين

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن رابط مجلد مفاهيم امتحانات الثانوية العامة (الشعبة العلمية - الشعبة الأدبية)، يتضمن كل المعارف والمفاهيم والخرائط والقواعد والمسائل الرياضية الموجودة بالكتاب، وتوفر للطلاب كل المعلومات التي تتطلب منه الحفظ.

مجلد مفاهيم الثانوية العامة غير مسموح الكتابة عليه

وأشار إلى أن مجلد المفاهيم يستلمها الطالب قبل امتحانات الثانوية العامة 2024، ويقوم بتسليمها مرة أخرى للمراقب بعد الانتهاء من الامتحان مع ورقة الأسئلة والبوكليت، وغير مسموح للطالب الخروج به من اللجنة الامتحانية أو الكتابة عليه.

وشدد الوزارة على أنه لا يسمح بالكتابة أو الشطب على مجلد مفاهيم الثانوية العامة، إذ أنه يتم استخدامه في السنوات المقبلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي، لافتا إلى أنه يستطيع الاطلاع عليها من علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.