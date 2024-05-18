وزير التعليم يشيد بالإقبال غير المسبوق على المراجعات النهائية المجانية

أشاد الدكتور رضا حجازي، بما شهده اليوم من إقبال غير مسبوق للطلاب على المراجعات النهائية المجانية، لشهادة الثانوية العامة، في مدرسة بورسعيد الثانوية بنات بمحافظة بورسعيد، مؤكدا أن الهدف الأساسي من تقديم هذه الخدمة التعليمية المتميزة بمختلف المحافظات، التخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، وتحقيق أكبر قدر من التحصيل الدراسي للطلاب.

وزير التعليم يثمن جهود محافظ الاسماعيلية

وثمن الدكتور رضا حجازي، جهود اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ودعمه القوي للعملية التعليمية بالمحافظة، وتسخير الجهود كافة لتنفيذ خطط الوزارة، لتنعكس في النهاية على تقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب.

وأوضح «حجازي» أن الوزارة تسعى بجهودها كافة، لتنفيذ مبادرات وتقديم خدمات مختلفة لأبنائها الطلاب، وعلى رأسها مجموعات الدعم المدرسية والمراجعات النهائية المجانية، بهدف تحقيق التحصيل الدراسي السليم للطلاب، وفقا لنهج الوزارة في عملية التعليم والتعلم.

توفير عدد كبير لمقار المراجعات

وأشار إلى أن توفير محافظة بورسعيد لعدد كبير من المقار الخاصة بهذه المراجعات، في مختلف الإدارات التعليمية، يعكس الإقبال غير المسبوق للطلاب عليها، موضحا أنها تتم من خلال تشكيل فرق من المعلمين المتميزين، المشهود لهم بالكفاءة، لتدريس تلك المراجعات.