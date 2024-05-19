توضيح مهم من «التعليم» بشأن أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما يتداول من أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني على مجموعات الغش الإلكتروني بعد انتهاء وقت الامتحان، إنما هي محاولات غش ونشر للأسئلة، وليست عمليات تسريب.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وأضافت وزير التعليم، أن الإجراءات القانونية التي جرى اتخاذها ضد الطلاب الغشاشين بامتحانات الشهادة الإعدادية 2024، وفقا لقانوني مكافحة الغش الإلكتروني، والتي تصل فيه العقوبة للحبس والغرامة.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك تعليمات مشددة بمنع الدخول بالتليفون المحمول، أو أي أجهزة الكترونية مع الطلاب والملاحظين داخل اللجان الامتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وذكرت الوزارة أن غرفة العمليات بالمديريات التعليمية تتابع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية منذ خروجها من مركز توزيع الأسئلة، وحتى وصولها للجان الامتحانية، وتسليمها للطلاب داخل اللجان، مؤكدة أن أسئلة الامتحانات مؤمنة.

ويؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي، امتحان مادة اللغة الأجنبية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الحادية عشر، بينما يؤدى الطلبة الامتحان الفترة الثانية في مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، من الساعة الحادية عشر ونصف وحتي الثانية عشر ونصف، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لحماية الطلاب والمعلمين.