«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحانات الإنجليزي والجبر والعلوم للشهادة الإعدادية

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ غرفة العمليات رصدت جميع الأسئلة المتداولة والمزعومة لامتحانات الشهادة الإعدادية، التي يؤديها الطلاب الآن باللجان، وذلك للتحقق منها.

وكانت جروبات الغش الإلكتروني عبر «تليجرام»، زعمت تداول أسئلة وإجابات امتحان مادة الإنجليزي للشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، ومادة العلوم بمحافظة الفيوم، وامتحان الجبر بمحافظتي المنيا وأسيوط، وذلك بعد الوقت الأصلي للامتحان والذي بدأ في التاسعة صباحًا.

رصد جميع الأسئلة المتداولة

وأضاف المصدر، أنه في حالة التأكد من صحة الأسئلة المتداولة لامتحان الشهادة الإعدادية، سيتم التوصل إلى الطلاب الغشاشين من خلال الباركود الموجود على ورق الأسئلة.

وأكد أنّ هناك عقوبات صارمة ضد الطلاب الغشاشين باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وفق اللوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وبينها إلغاء الامتحان، وقد تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة، موجّهًا الطلاب بالابتعاد عن محاولات الغش أو الشروع في الغش، كي لا يحرموا من الامتحان.