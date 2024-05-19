رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«تنمية المشروعات»: تقديم الدعم المالي والفني لرواد الأعمال المبتكرة

كتب:

محمد سعيد الشماع
12:26 م | الأحد 19 مايو 2024
باسل رحمي

باسل رحمي

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على المشاركة الفاعلة في مختلف الفعاليات المعنية بدعم المشروعات الابتكارية وريادة الأعمال، وعلى رأسها قمة «رايز أب» التي أقيمت بنسختها الحادية عشرة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

تقديم مختلف أوجه الدعم المالي

وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يعمل بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم المالي والفني لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الابتكارية،  مشيرا إلى أن الجهاز كان قد أطلق أول برنامج بنظام رأس المال المخاطر بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي لمساندة جهود الحكومة المصرية، لإتاحة المزيد من فرص العمل وتحفيز ريادة الأعمال، والمساهمة في إيجاد بيئة شاملة مواتية لرأس المال المخاطر، وتعزيز قدرات القائمين على هذا النوع من الاستثمار في مصر.

تقديم الدعم للصناديق الاستثمارية

وأكد  أن هذا البرنامج يعمل أيضا على تقديم الدعم للصناديق الاستثمارية الجديدة والقائمة ذات الخبرة المناسبة في مجال رأس المال المخاطر، ويساند الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية التي تتميز بمعدلات نمو مرتفعة.

وأشار رحمي إلى أن جناح الجهاز بقمة رايز أب قد لاقى نجاحا كبيرا في التواصل مع الشباب وزوار القمة للتعرف على مختلف الخدمات التي يقدمها الجهاز وتعريفهم بخطوات تأسيس مشروعاتهم الجديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.

وأوضح رحمي أن العشرات من أصحاب الحرف اليدوية والتراثية قد شاركوا في عرض منتجاتهم على زائري المعرض بالمتحف المصري الكبير، من بينها عدد من المشروعات التي حصلت على خدمات الجهاز في إطار مشروع المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر الممولة من الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي.

اقرأ المزيد:

جهاز تنمية المشروعات يرمم وحدة صحية ومركز شباب في الشرقية بـ4 ملايين جنيه

«الأمم المتحدة الإنمائي» يشيد بمساهمة جهاز تنمية المشروعات في إنجازات الاقتصاد المصري

محافظ أسوان يبحث مع رئيس جهاز تنمية المشروعات توفير منتجات محلية متميزة

جهاز تنمية المشروعات يدعو السيدات للاستفادة من المبادرات لدعم أعمالهن

رئيس جهاز تنمية المشروعات: معرض أهلا رمضان يلبي احتياجات المواطنين

محافظ الجيزة: تطوير المناطق غير المخططة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات
بقلم محمد سعيد الشماع