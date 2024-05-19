«تنمية المشروعات»: تقديم الدعم المالي والفني لرواد الأعمال المبتكرة

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على المشاركة الفاعلة في مختلف الفعاليات المعنية بدعم المشروعات الابتكارية وريادة الأعمال، وعلى رأسها قمة «رايز أب» التي أقيمت بنسختها الحادية عشرة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

تقديم مختلف أوجه الدعم المالي

وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يعمل بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم المالي والفني لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الابتكارية، مشيرا إلى أن الجهاز كان قد أطلق أول برنامج بنظام رأس المال المخاطر بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي لمساندة جهود الحكومة المصرية، لإتاحة المزيد من فرص العمل وتحفيز ريادة الأعمال، والمساهمة في إيجاد بيئة شاملة مواتية لرأس المال المخاطر، وتعزيز قدرات القائمين على هذا النوع من الاستثمار في مصر.

تقديم الدعم للصناديق الاستثمارية

وأكد أن هذا البرنامج يعمل أيضا على تقديم الدعم للصناديق الاستثمارية الجديدة والقائمة ذات الخبرة المناسبة في مجال رأس المال المخاطر، ويساند الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية التي تتميز بمعدلات نمو مرتفعة.

وأشار رحمي إلى أن جناح الجهاز بقمة رايز أب قد لاقى نجاحا كبيرا في التواصل مع الشباب وزوار القمة للتعرف على مختلف الخدمات التي يقدمها الجهاز وتعريفهم بخطوات تأسيس مشروعاتهم الجديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.

وأوضح رحمي أن العشرات من أصحاب الحرف اليدوية والتراثية قد شاركوا في عرض منتجاتهم على زائري المعرض بالمتحف المصري الكبير، من بينها عدد من المشروعات التي حصلت على خدمات الجهاز في إطار مشروع المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر الممولة من الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي.