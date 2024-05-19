نصائح لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة.. كيف نواجه قلق الامتحانات؟

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة يزداد شعور الطلاب بالقلق والتوتر وهو أمر طبيعي في إطار هذه المرحلة المهمة، ولكن ما هو الحد الطبيعي للقلق؟ وكيف يمكن للطالب والأسرة التعامل معه بشكل إيجابي؟

يُقدم الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة بعض النصائح في هذا الشأن في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي كما يلي:

1. القلق الطبيعي مفيد:

شعور القلق في حدوده المعقولة أمر طبيعي بل ومفيد، إذ يدفع الطالب إلى بذل المزيد من الجهد للمذاكرة والتحصيل، كما أنَّ القليل من القلق يُحفز الطالب على مراجعة دروسه وزيادة تركيزه.

2. المشكلة في القلق المفرط أو القليل:

إذا قل شعور الطالب بالقلق عن المعدل الطبيعي، فقد يُؤدي ذلك إلى تأجيل المذاكرة وفقدان الرغبة في الدراسة، أما إذا زاد القلق عن المعدل الطبيعي، فقد يفقد الطالب التركيز ويُواجه صعوبة في استيعاب المعلومات.

3. دور الأسرة مهم:

يجب على الأسرة مساعدة الطالب في الثانوية العامة على الحفاظ على شعور بالقلق في حدوده المعقولة، مع خلق بيئة هادئة ومريحة للمذاكرة، وتشجيعه على ممارسة الرياضة والنوم بشكل كافٍ، وتجنب الضغط عليه أو تحميله توقعات غير واقعية.