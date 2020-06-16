5 إرشادات للتغلب على الشعور بالقلق تجاه أزمة كورونا.. تعرف عليها

تواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية، إرشادات للتغلب على الشعور بالقلق تجاه أزمة فيروس كورونا، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

إرشادات التغلب على الشعور بالقلق تجاه أزمة فيروس كورونا

أوضحت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الأدمان، أنّه يجب اتباع الارشادات التالية، للتغلب على الشعور بالقلق تجاه أزمة فيروس كورونا وهي:

ـ اتباع وسائل الحماية من فيروس كورونا المستجد، خاصة غسل الأيدي باستمرار، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

ـ عدم التفاعل مع الشائعات، والبحث عن أخبار كورونا، من مصادر موثوقة، مرة أو مرتين في اليوم فقط.

ـ دعم الأطفال والاهتمام بهم، وممارسة أنشطة ممتعة معهم.

الاهتمام بالنظافة الشخصية، ونظافة الأسطح دون مبالغة.

ـ التواصل مع الأطباء النفسيين من خلال الأرقام التالية، 0800888700، 0220816831.