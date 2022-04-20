تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022.. منع دخول الكتب يثير القلق

حسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022، خاصة بعد ظهور العديد من الشائعات بشأنها، إذ أجاب الوزير على كل الأسئلة التي يطرحها بصفة مستمرة أولياء الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي، ويبقى فقط استعداد الطالب للامتحانات ومراجعة المقرر الدراسي بشكل جيد، سواء من كتب الوزارة أو المنصات التعليمية التي خصصتها.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022، تقول إن الامتحانات ستعقد ورقي من «الألف للياء» وليس إلكترونيا، وبنمط الأسئلة الموضوعية، أي الاختيار من متعدد، وفق نظام الـ«البابل شيت»، مع الأخذ في الاعتبار، تأجيلها لمدة أسبوعين لتعقد يوم 26 يونيو المقبل، وليس 11، مثلما أعلنت وزارة التربية والتعليم سابقا.

وقال الدكتور طارق شوقي، إن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022، تشمل وسيلة عقدها ونوعية الأسئلة والمسموح وغير المسموح به في الامتحانات، فضلاً عن طريقة الاستعداد الجيد للامتحانات، وفق فلسفة التعليم الجديدة، التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، لذلك شدد على الطلاب بضرورة استغلال الفترة المتبقية قبل الامتحانات في مراجعة جميع أجزاء المقرر الدراسي.

وأضاف «شوقي» في مؤتمر صحفي خاص بإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022، أن الامتحانات ورقياً والإجابة بنظام البابل شيت وتصحيحها إلكترونياً، موضحاً أن الهدف من إلغاء الأسئلة المقالية في الثانوية العامة هو تطبيق التصحيح الإلكتروني الذي يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022

- الأسئلة اختيار من متعدد فقط.

- لا توجد أسئلة مقالية في الثانوية العامة.

- التصحيح إلكتروني بالكامل.

- لن يسمح باصطحاب الكتاب أو التابلت للجنة الامتحانية.

- يتم تسلم الطالب ورقة مفاهيم.

- تبدأ 26 يونيو بدلاً من 11 يونيو.

- تنتهي يوم 21 يوليو.

وبالتزامن مع إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022، أكدت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، منع دخول الطالب بالكتاب في امتحانات الثانوية العامة هو أمر غير محبذ لأن الطلاب اعتادوا على عدم الحفظ من أول العام اعتماداً أن الامتحانات ستعقد بنظام الـ«open book» خاصة الشعبة الأدبية التي تحتاج إلى الاطلاع الدائم على الخرائط في الإجابة.

وأضافت «داليا» لـ«الوطن»: «لو هناك اصرار على عدم دخول الكتاب المدرسي اللجان والاكتفاء بورقة المفاهيم يجب أن يضع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ورقة مفاهيم واضحة وشاملة وكافية وليس مجرد عناوين وفقيرة المحتوي والطالب لا يستفيد بها».