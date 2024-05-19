تحصين 621 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في الشرقية

أكد الدكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، تحصين 621 ألفا و544 رأس ماشية، ما بين تحصين 317 ألفا و351 رأسا للوقاية من مرض الحمى القلاعية، و304 آلاف و193 رأسا للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع، وترقيم وتسجيل 11413 رأسا، وذلك خلال الأسبوع الثامن من انطلاق الحملة.

زيارات ميدانية للقرى

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية، عن أهمية التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

جولات إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى

ولفت مدير مديرية الطب البيطري إلى عقد 4056 ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، موضحا أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدا بإقبال المواطنين للحملة نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.