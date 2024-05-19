لجنة القيد بـ«الصحفيين» تعلن موعد مقابلات المتقدمين لجدول تحت التمرين

أعلنت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، عقد جلسة مقابلة المتقدمين لجدول تحت التمرين أيام 2 و3 و4 و5 يونيو المقبل في تمام الساعة الخامسة مساء.

وذكرت لجنة القيد، في بيان، اليوم الأحد، أن اجتازوا الدورات المؤهلة في مركز تدريب النقابة وكذلك المؤجلين من اللجنة الماضية، عليهم الالتزام بملء نموذج معلومات إلكتروني على الرابط التالي خلال 3 أيام من تاريخ الإعلان. وللتسجيل يرجي الضغط هنا.

وكانت لجنة القيد قد قررت مد باب تلقي أوراق المتقدمين لجدول تحت التمرين من الأحد 5/11/2023 إلى 12/11/2023.

وأعلنت أنها تتسلم أرشيف المتقدمين لجدول تحت التمرين ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 5/7 / 2024 ولمدة أسبوع لجميع المتقدمين، ويستثنى المتقدمون من المحافظات حيث يتم تسليم الأرشيف يوم انعقاد اللجنة.