رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

كاتبة صحفية: الأوضاع في غزة كارثية نتيجة استمرار المخططات الإسرائيلية

كتب:

منة شبانة
01:07 م | الأحد 19 مايو 2024
غزة

غزة

أكدت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية الفلسطينية، أنّ الأوضاع في قطاع غزة «كارثية»، نتيجة استمرارية المخططات الإسرائيلية في تنفيذ مهامها الميدانية والعسكرية في القطاع، والاستمرار أيضا في عملية الدخول إلى مدينة رفح الفلسطينية.

عملية الدخول إلى مدينة رفح الفلسطينية

وأضافت «حداد» خلال مداخلة هاتفية لها مُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هناك قرابة 80 ألف مواطن فلسطيني نازح من رفح الفلسطينية إلى خان يونس والمواصي والمدن الأخرى، إضافة إلى استخدام سياسة الحصار على المقاومة الفلسطينية حتى إنهائها بشكل كلي، وأيضا محاولة إطالة الحرب بشكل متعمد من جانب الطرفين، وخاصة من قبل نتنياهو وحكومته المتطرفة.

الانقسام في الداخل الإسرائيلي

وتابعت أنّ رئيس مجلس الحرب الإسرائيلي، وبيني جانتس، طالب نتنياهو بعدة مطالب أولها عملية تبادل الأسرى، وإخراج الرهائن الإسرائيليين، وإنهاء حركة حماس، وإيجاد خطة استراتيجية لهذ الحرب، وإلا أن يتقدم باستقالته، وهذا يعبر عن الانقسامية في الداخل الإسرائيلي.

اقرأ المزيد:

القاهرة الإخبارية: 1000 موظف وأكاديمي إسرائيلي يطالبون بإنهاء الحرب على غزة

الفصائل الفلسطينية عن الرصيف العائم في غزة: «خدعة للرأي العام العالمي»

مقتل رقيبين بجيش الاحتلال الإسرائيلي في معارك غزة

باحثة بـ«المصري للفكر» تنتقد عجز مجلس الأمن عن إلزام إسرائيل بالانسحاب من غزة
بقلم منة شبانة