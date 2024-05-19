كاتبة صحفية: الأوضاع في غزة كارثية نتيجة استمرار المخططات الإسرائيلية

أكدت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية الفلسطينية، أنّ الأوضاع في قطاع غزة «كارثية»، نتيجة استمرارية المخططات الإسرائيلية في تنفيذ مهامها الميدانية والعسكرية في القطاع، والاستمرار أيضا في عملية الدخول إلى مدينة رفح الفلسطينية.

عملية الدخول إلى مدينة رفح الفلسطينية

وأضافت «حداد» خلال مداخلة هاتفية لها مُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هناك قرابة 80 ألف مواطن فلسطيني نازح من رفح الفلسطينية إلى خان يونس والمواصي والمدن الأخرى، إضافة إلى استخدام سياسة الحصار على المقاومة الفلسطينية حتى إنهائها بشكل كلي، وأيضا محاولة إطالة الحرب بشكل متعمد من جانب الطرفين، وخاصة من قبل نتنياهو وحكومته المتطرفة.

الانقسام في الداخل الإسرائيلي

وتابعت أنّ رئيس مجلس الحرب الإسرائيلي، وبيني جانتس، طالب نتنياهو بعدة مطالب أولها عملية تبادل الأسرى، وإخراج الرهائن الإسرائيليين، وإنهاء حركة حماس، وإيجاد خطة استراتيجية لهذ الحرب، وإلا أن يتقدم باستقالته، وهذا يعبر عن الانقسامية في الداخل الإسرائيلي.