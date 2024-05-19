فيلم السرب يتجاوز الـ30 مليون جنيه إيرادات خلال 18 يوما في دور العرض

نجح فيلم السرب بطولة الفنان أحمد السقا وإخراج أحمد نادر جلال، في كسر حاجز الـ30 مليون جنيه كإجمالي إيرادات على مدار 18 يوما في دور العرض السينمائي، محتفظا بصدارة شباك الإيرادات على مدار تلك الفترة، وذلك وفقا تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وحقق فيلم السرب إيرادات عن أمس السبت في دور العرض السينمائي بلغت 721 ألف جنيه، مما يرفع إجمالي إيرادات الفيلم لـ30.054 مليون جنيه، وذلك بعد ما حقق الفيلم في أول أسبوعين إيرادات بلغت 25.9 مليون جنيه، بينما وصلت الإيرادات خلال الأسبوع الثالث 4.1 مليون جنيه.

تفاصيل فيلم السرب

ردود أفعال إيجابية وإشادات نقدية حققها فيلم السرب منذ الأيام الأولى له في دور العرض السينمائي، وهو الفيلم المأخوذ عن أحداث حقيقية حول العملية العسكرية التي قامت بها القوات الجوية المصرية ضد معاقل الإرهاب في ليبيا ردا على الجريمة التي ارتكبت بحق عدد من المصريين في مدينة درنة الليبية عام 2015.

أبطال فيلم السرب

الفيلم يجمع في بطولته عدد كبير من نجوم السينما المصرية من بينهم أحمد السقا، شريف منير، محمد ممدوح، دياب، نيللي كريم، صبا مبارك، محمود عبد المغني، ومصطفى فهمي بجانب عدد من ضيوف الشرف: آسر ياسين، محمد فراج، أحمد حاتم، كريم فهمي، عمرو عبد الجليل وأحمد فهمي، من تأليف عمرو عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.