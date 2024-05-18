فيلم السرب يقترب من تحقيق 30 مليون جنيه في أسبوعه الثالث بالسينما

يواصل فيلم السرب تصدر الإيرادات في شباك التذاكر للأسبوع الثالث على التوالي، متصدرًا المركز الأول في الـ17 من عرضه بالسينما، إذ حقق نحو مليون و417 ألف جنيه عن أمس الجمعة في دور العرض السينمائي، بحسب الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وقارب فيلم السرب من كسر حاجز الـ30 مليون جنيه في شباك الإيرادات، وذلك بعد ما حقق الفيلم على مدار الأسبوعين الماضيين إيرادات وصلت لـ 29.9 مليون جنيه، ومع بداية الأسبوع الثالث في السينمات حقق الفيلم 3.4 مليون جنيه حتى الآن، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم حتى الآن 29.4 مليون جنيه.

تفاصيل فيلم السرب

ولاقى فيلم السرب ردود أفعال إيجابية وإشادات نفدية عديدة من المشاهدين والجمهور بعد طرحه في السينمات، في الأول من ايو الجاري، ويجمع الفيلم في مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم أحمد السقا، محمد ممدوح، شريف منير، نيللي كريم، صبا مبارك، دياب، بالإضافة إلى محمود عبد المغني ومصطفى فهمي، بجانب عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.