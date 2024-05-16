فيلم السرب لـ السقا يتصدر المركز الأول ويحقق 803 آلاف جنيه إيرادات في 24 ساعة

تصدر فيلم السرب المركز الأول بين الأفلام المنافسة، حيث ما زال يحقق إيرادات عالية، وتفوق على باقي الأفلام المعروضة في دور العرض.

إيرادات فيلم السرب لـ أحمد السقا

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم السرب جاء في المركز الأول وحقق 803 آلاف جنيه، واستطاع أنّ يحافظ على الصدارة بين الأعمال الأخرى رغم طرحه قبل أسبوعين فقط، ووصل إجمالي إيرادات الفيلم ماي قرب من 27 مليون جنيه .

قصة فيلم السرب

العمل تعتمد أحداثه في إطار تشويقي على تناول أحداث حقيقية، حيث يسرد واحدة من أهم بطولات القوات الجوية في تنفيذ مهمة خارج الأراضي المصرية وبالتحديد في ليبيا، في مواجهة الجماعات المحظورة.

أبطال فيلم السرب

ويشارك في بطولة الفيلم الذي يحمل توقيع المخرج أحمد نادر جلال، ومجموعة كبيرة من الفنانين بينهم أحمد السقا، محمد ممدوح، نيللي كريم، صبا مبارك، دياب، محمود عبد المغني، مصطفى فهمي، بجانب عدد من ضيوف الشرف: آسر ياسين، أحمد فهمي، محمد فراج، وكريم فهمي.