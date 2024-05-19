«الأحوال المدنية»: استخراج 8900 بطاقة رقم قومي للمواطنين في محال إقامتهم

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيا ولوجيستيا لتقديم الخدمات للمواطنين من «بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة» بنطاق محافظات «القاهرة – الجيزة – مطروح - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – أسيوط - شمال سيناء - الدقهلية».

وأسفرت القوافل عن استخراج 8963 بطاقة رقم قومي، و21 ألفا و869 مصدرا مميكنا، وتقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها اعتبارا من 18-5-2024.

كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية «15341» لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، وجرى تلبية الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرا على المواطنين، وأسفرت عن استخراج وتوصيل 547 بطاقة رقم قومي و54 مصدرا مميكنا.

وواصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية «المرضى وكبار السن وذوى الهمم» وإيفاد مأموريات لـ33 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

وأوفد القطاع مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدراية وعدد من النوادي الخاصة، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لـ287 مواطنا ومواطنة، كما استقبل المركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم «قادرون باختلاف» لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، وجرى استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ320 مواطن ومواطنة.