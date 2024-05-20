5 طرق فعالة لتنظيف الفراش دون غسله.. «انتعاش طبيعي»

تمثل مهمة تنظيف الفراش بشكل دوري عبئا لدى بعص ربات البيوت، وذلك لاضطرارهن لغسيل وتجفيف الملاءات ومفارش الأسرة والألحفة للحفاظ على نظافة الفراش، إلا أن هناك العديد من الطرق الفعالة التي تعد أسهل لتنظيف الفراش بصورة دورية، دون الحاجة إلى الغسيل.

وفقا للخبراء، يجب غسل أغطية الألحفة والوسائد والملاءات المجهزة مرة على الأقل في الأسبوع، ومع ذلك، هناك طرق لتجديد الفراش الخاص بك دون غسله، والذي يعتبرها البعض مهمة شاقة.

طرق فعالة لتنظيف الفراش دون غسله

واستعرض موقع «دايلي إكسبريس» 5 طرق سحرية لتنظيف السرير دون غسله، ويستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

(1) التهوية:

في الأيام المشمسة، يمكن وضع الفراش في الهواء الطلق على حبل الغسيل لتهويته، حيث يساعد الهواء النقي وأشعة الشمس بشكل طبيعي في تجديد الفراش وإزالة الروائح الكريهة من الأقمشة.

(2) صودا الخبز:

رشي طبقة رقيقة من صودا الخبز على المرتبة والوسائد وأغطية الوسائد الداخلية، اتركيه لبضع ساعات لامتصاص أي روائح، ثم قومي بتنظيفه بالمكنسة الكهربائية.

(3) الزيوت العطرية:

يعد تنظيف السرير من خلال رشه بمزيج من الزيوت العطرية والماء في زجاجة رذاذ طريقة رائعة لإنعاش الفراش، دون الحاجة إلى نقع وغسل أغطية الألحفة وأغطية الوسائد والملاءات المجهزة.

تنقية الهواء حيلة سحرية لتنظيف الفراش

(4) تنقية الهواء

يمكن استخدام جهاز لتنقية الهواء للمساعدة في إزالة الروائح العالقة والحفاظ على الهواء نقيًا ومنعشًا.

(5) الكنس

يمكن استخدام المكنسة الكهربائية المزودة بفرشاة في تنظيف المراتب والوسائد بلطف، سيساعد ذلك على إزالة الغبار والأتربة، وأي مسببات حساسية محتملة في الألياف.