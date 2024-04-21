مرصع بالياقوت والزبرجد.. معلومات عن السرير الفضي في قصر الأمير محمد علي

سرير بأربعة أعمدة، خاص بالأميرة أمينة هانم إلهامي، والدة الأمير محمد علي، كان محط اهتمام محبو الآثار خلال الساعات الماضية، بعد تداول صور تظهر اختفاء السرير الذي يزن نحو 850 كيلو من الفضة الخالصة، ويقع في قصر محمد علي بالمنيل، وتحديدًا في الطابق الثاني بالقاعة الشتوية لسرايا العرش، ليبقى السؤال ما حقيقة اختفاء هذا السرير من بين معروضات الغرفة؟.

حقيقة اختفاء سرير قصر محمد علي

الدكتور ولاء الدين بدوي المدير العام السابق لمتحف قصر المنيل، ومدير متحف قصر الزعفران حاليًا، يكشف حقيقة اختفاء سرير الأميرة أمينة هانم إلهامي زوجة الخديوي محمد توفيق ابن الخديوي إسماعيل الذي كان يعرض في القاعة الشتوية بسراي العرش علوي، مؤكدًا أنّ السرير حاليًا يُرمم في قسم الترميم، ولم يختفِ من القصر كما أشاع البعض، إذ يعتبر هذا السرير آخر سرير متبقي من 4 أسرّة من الفضة كان قد أهداها الخديوي إسماعيل لأبنائه الأربعة في الزواج الشهير «زواج الأنجال»، وقد حافظ عليه الأمير محمد علي توفيق ونقله إلى قصره بالمنيل من قصر والدته الأميرة أمينه هانم إلهامي الملقبة بـ«أم المحسنين» أو «الوالدة باشا» بعد وفاتها.

ونشر المدير العام السابق لمتحف قصر المنيل عبر صفحته على «فيسبوك»، صورة حديثة للسرير في مكان عرضه الجديد استعدادًا لعرضه أمام الزوار مرة أخرى: «أرجو طمأنة كل المحبين لتراث وحضارة مصر، السرير موجود وفي الترميم حاليًا».

وبحسب كتاب «القاهرة شوارع وحكايات» للكاتب حمدي أبو جليل، كان هذا السرير محلى بماء الذهب، وأعمدته الضخمة مرصعة بالماس والياقوت الأحمر والزبرجد والفيروز، وكان إحدى هدايا إسماعيل لأبنائه الأربعة (توفيق وحسين كامل وحسن وفاطمة)، وكانت الأسرّة الأربعة من الفضة الخالصة، واعتبر كل واحد منها تحفة فنية لا تقدر بثمن.

من هي أمينة هانم إلهامي؟

كانت أمينة هانم إلهامي الزوجة الوحيدة للخديوي محمد توفيق، الذي حكم مصر من عام 1879 حتى وفاته عام 1892، تزوجا عام 1873، قبل وصوله إلى العرش بست سنوات، وأنجبا من الأبناء عباس حلمي الثاني (الخديوي فيما بعد)، ثم الأمير محمد علي، فالأميرات نازلي (1877- 1879)، وخديجة (2 من مايو 1879)، ونعمت (4 من نوفمبر 1881).

ولم تكن أمينة هانم إلهامي مقيمة في قصر محمد علي، بل كانت تقيم في قصرها الشهير بمنطقة جاردن سيتي، إلا أنّ نجلها محمد علي توفيق أحضر هذا السرير إلى القصر بعد وفاتها حتى يستأنس به، ويعرض على ضيوفه السرير الذي لا طالما كان يحمل جسد والدته، وبجوار السرير يوجد دولاب شخصي من النحاس الخالص، ولُقبت أمينة هانم بـ«أم المحسنين» بسبب كفالة المساكين والمرضى في الجمعيات الخيرية.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا بعض المنشورات التي تفيد باختفاء سرير أمينة هانم إلهامي من قصر محمد علي، حتى خرجت وزارة السياحة والآثار في بيان رسمي تنفي ما يتردد من شائعات، مؤكدة أنّ السرير يتم ترميمه ولا صحة لما يتردد.