أضرار ترتيب السرير عند الاستيقاظ من النوم مباشرة.. قد تصاب بالحساسية

ترتيب السرير في الصباح من الأمور المحببة، إذ إنه يعتبر خير بداية ليوم منظم ومرتب فهو ليس مجرد إجراء روتيني نقوم به للحفاظ على نظافة غرفتنا فقط، بل هو بداية منظمة في الصباح تشعرنا بإنجاز بعض الأمور الصغيرة وتشجعنا لتحقيق الأمور الأكبر، لكن يجب أن يكون هذا الإجراء بعد مدة معينة من الاستيقاظ؛ حتى لا نتعرض للخطر.

وفي التقرير التالي نستعرض الأضرار المترتبة على ترتيب السرير بعد الاستيقاظ مباشرة، بحسب موقع «روسيا اليوم».

أضرار ترتيب السرير عند الاستيقاظ من النوم

يمكن أن يؤدي ترتيب الأسّرة مباشرة بعد الاستيقاظ في جعلها أرضاً خصبة لعث الغبار والأتربة والحشرات الدقيقة، وتشير التقديرات إلى أن 10% من سكان العالم يعانون من حساسية عث الغبار، التي بدورها سوف تعمل على إصابتك بالحساسية والربو، إذ إن هذه المخلوقات الصغيرة التي لا تتخطى الملليمتر، تُفضل العيش في المناخ الرطب والدافئ، مثلها مثل ملاءات السرائر، وتتغذى على خلايا جلد الإنسان الميت.

أوضح بعض الخبراء أن ترك السرير غير مرتب بعد الاستيقاظ يمكن أن يساهم في قتل تلك الكائنات الصغيرة، إذ أن هذا الإجراء يسمح بخروج الحرارة والرطوبة الناتجة عن التعرق الليلي للسرير، خاصةً إذا كانت الغرفة غير بها الهواء بشكل كافي.

واكتشف الخبراء أن تغيير ملاءات الأسّرة أسبوعياً يمكن أن يساهم في منع هذه الكائنات من التكاثر.

الوقت المناسب لترتيب السرير بعد الاستيقاظ

نصح الخبراء بترتيب ملاءة السرير بعد ساعة كاملة من الاستيقاظ، ويفضل أن يُسمح للغرفة بدخول الشمس ودخول الهواء الكافي لها، إذ أن وجودهما يمكن أن يمنع وجود وتكاثر عث الغبار.