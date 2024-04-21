بعد شائعة اختفائه وحسم الجدل.. معلومات عن أمينة هانم إلهامي صاحبة السرير الفضي

حالة واسعة من الجدل، أثارتها إحدى السيدات داخل واحدة من أشهر غرف قصر محمد علي بالمنيل، تحديدًا في الطابق الثاني بالقاعة الشتوية لسرايا العرش، بعدما أفادت باختفاء سرير الأميرة أمينة هانم إلهامي، والدة الخديوي عباس حلمي الثاني، وهو سرير يزن نحو 850 كيلو من الفضة الخالصة، الأمر الذي أحدث لغطا واسعًا وردت عليه وزارة السياحة والآثار.

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ونشرت وزارة السياحة والآثار صورا لسرير أمينة هانم إلهامي والدة الخديوي عباس حلمي الثاني والأمير محمد علي توفيق، مؤكدة أنه يخضع لعملية ترميم بمتحف قصر محمد علي بالمنيل، ولا حقيقة لاختفائه.

وسرعان ما تصدر السرير الفضي، وصاحبته، محركات البحث بمواقع التواصل الاجتماعي. ويرصد «الوطن» معلومات عن أمينة هانم إلهامي صاحبة السرير الفضي، وفقًا لما ذكره المسؤولون عن المتحف.

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معلومات عن أمينة هانم إلهامي صاحبة السرير الفضي

- وُلدت 24 مايو 1858.

- اسمها الوالدة باشا بنت إبراهيم الهامي باشا

- تزوجت أمينة إلهامي من الخديوي توفيق عام 1873، وأنجبت له الخديوي عباس حلمي الثاني، والأمير محمد علي والأميرة خديجة والأميرة نعمت هانم.

- اهتمت بالتبرعات وكفالة المساكين والمرضى في الجمعيات الخيرية، حتى عُرفت بـ «أم المحسنين».

- بُني لها قصر على طراز «الأرت نوفور الأوروبي» في مدينة إسطنبول في تركيا.

- توفيت عام 1931، وجرى إعلان الحداد الملكي عليها لمدة عشرين يوما.

نعتها مجلة «المصور» عند وفاتها 1931، مدونة: «ماتت أم المحسنين وغربت عن مصر.. طالما كانت أشعتها واسطة الحياة لكثيرين من الفقراء».

يذكر إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نفى ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تزعم اختفاء سرير من الفضة، ضمن مقتنيات متحف قصر محمد على بالمنيل، وذلك بعد التواصل مع وزارة السياحة والآثار.